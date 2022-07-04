НАТО: Фінляндія і Швеція завершили переговори про вступ до Альянсу

Фінляндія і Швеція 4 липня в Брюсселі завершили переговори про вступ до НАТО, повідомили в пресслужбі Альянсу. Обидві країни офіційно підтвердили свою готовність і здатність виконувати політичні, правові й військові зобов’язання в НАТО, йдеться в повідомленні.

«Переговори велися між офіційними особами НАТО і представниками Фінляндії й Швеції. Фінську делегацію очолювали міністр закордонних справ Пекка Хаавісто і міністр оборони Антті Кайкконен, шведську – міністр закордонних справ Анн Лінде. Зустрічі для кожної країни проходили під головуванням помічника генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Беттіни Каденбах», – кажуть у НАТО.

Після завершення переговорів союзники повинні підписати протоколи про вступ Фінляндії та Швеції у штабквартирі НАТО 5 липня.

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Потім протоколи про приєднання будуть надіслані для ратифікації в усі країни НАТО, відповідно до їхніх національних процедур.

Члени НАТО запросили Фінляндію та Швецію долучитися до Альянсу наприкінці червня.

Перед тим пресслужба президента Фінляндії Саулі Нііністьо повідомила, що Туреччина погодилася підтримати кандидатури Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО під час саміту альянсу в Мадриді. Доти Анкара висловлювалася проти приєднання двох скандинавських країн, звинувачуючи їх у підтримці «терористичних організацій».

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну спонукало Фінляндію та Швецію подати заявку на вступ до НАТО. Для їх приєднання потрібна згода всіх 30 нинішніх держав-членів.

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