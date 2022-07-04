Кулеба сумнівається, що найближчим часом Україна стане членом НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не бачить передумов, щоб НАТО змінило свою політику щодо набуття членства України в Альянсі. Про це він заявив в інтерв’ю виданню «Лівий берег».

«Тобто я очікую, що найближчим часом з боку НАТО продовжаться підтвердження, що «двері відкриті», і рішення Бухарестського саміту залишається в силі... Але я не бачу потенціалу в найближчій перспективі, щоб НАТО змінило свою позицію подібно до Європейського союзу і почало робити конкретні речі із забезпечення вступу України в Альянс», – зазначив міністр.

За словами Кулеби, за чотири місяці повномасштабної війни Росії ЄС у ставленні до України «вирвався вперед і вже пішов на друге коло», а НАТО «на макрорівні з 24 лютого не зробило глобально нічого для України».

«НАТО не переписує історію щодо України, а йде в тій самій канві, в якій було. Я не критикую НАТО, я прекрасно розумію, що якби ми були членами НАТО, цієї війни не було б. І я дуже хочу, щоб Україна була членом НАТО, але давайте тверезо, а не через призму релігії дивитися на всі ці речі», – сказав Кулеба.

29 червня президент України Володимир Зеленський під час відеовиступу на саміті НАТО наголосив, що у час «надзвичайно агресивного» Кремля світу потрібен «надзвичайно сміливий» Північноатлантичний альянс.

Генеральний секретар Єнс Столтенберґ заявив, що перед НАТО нині постали найбільші виклики з часів Другої світової війни, а президент Польщі Анджей Дуда заявив висловив надію, у майбутньому Україна обов’язково приєднаєтья до Альянсу.