Група з питань гарантій безпеки для України провела перше засідання – ОП

Група з питань міжнародних гарантій безпеки для України 1 липня провела своє перше засідання, повідомила пресслужба Офісу президента.

Засідання очолили голова ОП Андрій Єрмак і колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

За словами Єрмака, гарантії, над якими працюватиме група, повинні бути включені до юридично обов’язкових і ратифікованих міжнародних угод із державами-гарантами.

«Андрій Єрмак зауважив, що Україна має вкрай негативний досвід безпекових запевнень у межах Будапештського меморандуму і категорично відмовляється його повторювати. Керівник Офісу Президента зазначив, що необхідним є забезпечення спроможності України реалізувати право на самозахист», – повідомляє Офіс президента.

Читайте також: Колишній генсекретар НАТО розповів, яких двох помилок альянс припустився щодо України – Foreign Policy

Іншим важливим елементом є розбудова системи двосторонніх та багатосторонніх договорів, які передбачатимуть детальній механізми реакції в разі агресії проти України. Останньою складовою гарантій має бути санкційна політика, спрямована на недопущення повторення агресії.

При цьому, як цитує пресслужба ОП, колишній очільник НАТО Андерс Фог Расмуссен додав, що група повинна підготувати рекомендації щодо гарантій безпеки на період, доки Україна не стане членом НАТО.

Офіс президента навів перелік інших учасників групи:

колишній премʼєр-міністр Австралії Кевін Радд

ексзаступник міністра оборони США з політичних питань Мішель Флурной

колишній прем’єр-міністр Швеції

ексміністр закордонних справ Швеції Карл Більдт

колишній голова МЗС Великої Британії Вільям Хейг

ексміністр з охорони довкілля, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини Норберт Рьоттґен

ексочільник МЗС Польщі та депутат Європарламенту Анна Фотига

директорка програми «Ширша Європа» Європейської ради з міжнародних відносин, французька дипломатка Марі Дюмолан

президент Італійського інституту міжнародних політичних досліджень, дипломат Жампʼєро Массоло

директор Центру східних досліджень (OSW), польський політолог Адам Еберхардт

політична експертка Роксана Крістеску

народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін

«Члени робочої групи діють як експерти від свого імені та не представляють уряди своїх країн або організації, у яких вони працюють», – зазначає адміністрація Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський 27 червня закликав лідерів G7 долучитися до роботи над гарантіями безпеки для України, щоб унеможливити виникнення у майбутньому конфліктів, на кшталт нинішньої російської агресії.