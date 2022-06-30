Кулеба обговорив з Чавушоглу розблокування експорту зерна з України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу розблокування експорту зерна з України.



«Мевлют Чавушоглу висловив співчуття постраждалим від російського удару по Кременчуку. Ми обговорювали розблокування експорту продовольства з України. Я детально поінформував його про те, що Росія краде зерно для продажу в треті країни. Він поінформував мене про результати саміту НАТО», – написав Кулеба у твіттері.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 30 червня повідомив про намір провести телефонні переговори з президентами України та Росії Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним щодо «зернового коридору». За його словами, це має статися наприкінці цього тижня або на початку наступного.

Україна і західні держави звинувачують Росію в крадіжці українського зерна і блокуванні українських портів, що ставить під загрозу світові продовольчі постачання.

Україна є одним із найбільших у світі експортерів пшениці, кукурудзи і соняшникової олії, але російські війська наразі блокують українські чорноморські порти, ставлячи під загрозу світові продовольчі постачання.

На сьогодні 22 мільйони тонн українського зерна неможливо вивезти через блокування чорноморських портів Росією. 13 червня Україна поставила першу партію зерна в ЄС новим морським шляхом через Балтійське море.

Міжнародне співтовариство закликає Росію розблокувати порти й дозволити експорт українського зерна. Зокрема ООН закликала Росію дозволити вивезти зерно із українських портів.

Москва заявляла, що готова наростити постачання продовольства, якщо з неї знімуть санкції, запроваджені через війну проти України.

Велика Британія відразу ж звинуватила Росію в «намаганні змусити світ платити викуп», наполягаючи на тому, що послаблення санкцій не буде. А у Білому домі заявили, що переговори про послаблення санкцій проти Росії, щоб отримати експорт зерна, не ведуться.

На початку червня президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва не перешкоджатиме вивезенню зерна з України. Він запропонував зробити це через окуповані Росією порти Маріуполя і Бердянська, порти, контрольовані Україною, та залізницею через Румунію, Польщу і Білорусь.