Партію зерна вивезли з порту Бердянська – голова окупаційної адміністрації

Торгове судно з сімома тисячами тонн зерна залишило окуповане Росією українське місто Бердянськ, вперше після того, як Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну наприкінці лютого.

Голова призначеної Москвою окупаційної адміністрації в Запорізькій області Євген Балицький 30 червня заявив, що судно прямує до «дружніх країн».

Він не уточнив, які країни вважаються «дружніми», а також не надав подробиць про походження зерна.

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Україна і західні держави звинувачують Росію в крадіжці українського зерна і блокуванні українських портів, що ставить під загрозу світові продовольчі постачання.

Україна є одним із найбільших у світі експортерів пшениці, кукурудзи і соняшникової олії, але російські війська наразі блокують українські чорноморські порти, ставлячи під загрозу світові продовольчі постачання.

На сьогодні 22 мільйони тонн українського зерна неможливо вивезти через блокування чорноморських портів Росією. 13 червня Україна поставила першу партію зерна в ЄС новим морським шляхом через Балтійське море.

Міжнародне співтовариство закликає Росію розблокувати порти й дозволити експорт українського зерна. Зокрема ООН закликала Росію дозволити вивезти зерно із українських портів.

Москва заявляла, що готова наростити постачання продовольства, якщо з неї знімуть санкції, запроваджені через війну проти України.

Велика Британія відразу ж звинуватила Росію в «намаганні змусити світ платити викуп», наполягаючи на тому, що послаблення санкцій не буде. А у Білому домі заявили, що переговори про послаблення санкцій проти Росії, щоб отримати експорт зерна, не ведуться.

На початку червня президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва не перешкоджатиме вивезенню зерна з України. Він запропонував зробити це через окуповані Росією порти Маріуполя і Бердянська, порти, контрольовані Україною, та залізницею через Румунію, Польщу і Білорусь.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не можна довіряти президентові Росії Володимиру Путіну, коли він каже, що не використовуватиме торговельні шляхи для нападу на Одесу.