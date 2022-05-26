Голові окупаційної адміністрації на Запоріжжі Балицькому повідомили про підозру – СБУ

Колишньому народному депутату від «Опозиційної платформи – За життя» Євгену Балицькому, який очолив російську окупаційну адміністрацію на захопленій частині Запорізької області, повідомили про підозру, заявила Служба безпеки України 26 травня.

Балицького підозрюють у добровільному зайнятті керівної посади в «незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора».

Як повідомив голова пресслужби СБУ Артем Дехтяренко, Балицький, поміж іншого, примусив працівників місцевого самоврядування та комунальних підприємств визнати себе «керівником «військово-цивільної адміністрації Запорізької області».

«Зрадник публічно критикував чинну українську владу та готував урочистості до Дня перемоги. Він також видав так зване розпорядження «О временной организации общественного порядка», яке зобов’язувало мешканців сформувати «громадські загони», які мали б слідкувати, аби не було проявів антиросійської діяльності», – сказав речник відомства.

Балицькому повідомили про підозру за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора. Йому загрожує від п’яти до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Сили оборони Запорізького краю 10 травня повідомили, що ​російські військові призначили колишнього народного депутата родом із Мелітополя, депутата Запорізької облради від «Опоблоку» Євгена Балицького керівником регіональної окупаційної адміністрації на Запоріжжі.