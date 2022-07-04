Союзники по НАТО підпишуть протоколи про вступ Фінляндії та Швеції у вівторок

У понеділок 4 липня у штабквартирі НАТО пройдуть переговори між чиновниками Альянсу та представниками Фінляндії та Швеції щодо вступу цих двох країн до об’єднання. Про це повідомила пресслужба Альянсу.

«Союзники підпишуть протоколи про вступ Фінляндії та Швеції у вівторок (5 липня 2022 року)», – йдеться в анонсі.

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Планується, що після цього генеральний секретар Єнс Столтенберґ проведе спільну пресконференцію з головами МЗС Фінляндії й Швеції – Пеккою Хаавісто та Швеції Анн Лінде.

Після цього протоколи повинні ратифікувати всі країни-члени НАТО, аби ці дві країни долучилися до Альянсу.

Члени НАТО запросили Фінляндію та Швецію долучитися до Альянсу наприкінці червня.