Зеленський провів зустріч із Ґутеррішем: обговорили експорт зерна і «ядерний шантаж Росії на Запорізькій АЕС»

У Львові президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем.



«Домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи. Обговорили можливі напрямки її розвитку, питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків», – йдеться у повідомленні Зеленського у телеграмі.

Повідомляється, що сторони також обговорили «ядерний шантаж Росії на Запорізькій АЕС».

«Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН повинна забезпечити безпеку цього стратегічного об’єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ», – наголошує Зеленський.

В ООН не повідомляють подробиці зустрічі Ґутерріша та Зеленського

Перед цим Зеленський зустрівся з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом у Палаці Потоцьких у Львові. За даними агенції «Анадолу», зустріч почалася близько 14:40.

Напередодні генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш прибув до Львова. 18 серпня президент України Володимир Зеленський, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та Антоніу Ґутерріш мають провести зустріч.

19 серпня генсекретар ООН має відвідати Одесу, а потім вирушить до Туреччини.