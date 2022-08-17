Вдруге від 24 лютого генсекретар ООН прибув до України

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш прибув до Львова, повідомляє речник організації.

«Антоніу Ґутерріш прибув до Львова, де завтра зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом», – повідомляє пресслужба у твіттері.

Як повідомляли раніше в ООН, 18 серпня у Львові Антоніу Ґутерріш має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. 19 серпня генсекретар ООН має відвідати Одесу, а потім вирушить до Туреччини.

Це вже другий візит генерального секретаря ООН до України після початку повномасштабного вторгнення. Вперше він відвідав Київ 28 квітня. Тоді після зустрічі Антоніу Ґутерріша та Володимира Зеленського стався ракетний удар по Києву.

Внаслідок цієї ракетної атаки загинула продюсерка Радіо Свобода Віра Гирич.