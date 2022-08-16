Генсекретар ООН зустрінеться з Зеленським і Ердоганом в Україні – речник

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш 18 серпня приїде до України, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомили західні агентства з посиланням на представника ООН Стефана Дюжарріка.

«На запрошення президента Володимира Зеленського генеральний секретар у четвер перебуватиме у Львові для участі у тристоронній зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і українським лідером», – цитує речника Ґутерріша агентство AFP.

Наступного дня, 19 серпня, генсекретар ООН має відвідати Одесу, а потім вирушить до Туреччини.

Українська влада про плановані візити поки не повідомляла.

Подробиці про теми зустрічей наразі також невідомі.