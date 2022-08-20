В ОП повідомили про зустріч із головним прокурором у справі Мілошевича

В Офісі президента України відбулася зустріч із головним прокурором у справі колишнього президента Сербії Слободана Мілошевича, на якій ішлося про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, що судитиме найвище політичне і військове керівництво Росії, повідомила 19 серпня пресслужба голови держави.

«Впевнений, що його (спецтрибунал – ред.) можна створити швидко. І хочу побажати Україні йти до створення суду енергійно, не зважаючи на якісь скептичні оцінки. Кейс Мілошевича каже, що навіть найвищий чиновник рано чи пізно буде покараний за свої злочини. Це повною мірою стосується й Володимира Путіна», – цитує пресслужба ОП британського юриста Джеффрі Найса, який був головним прокурором у справі Мілошевича у Міжнародному кримінальному трибуналі щодо колишньої Югославії.

Заступник керівника Офісу голови держави Андрій Смирнов, зі свого боку, заявив, що створення Спеціального трибуналу і покарання всіх членів Ради безпеки Росії є ключовим для майбутньої системи міжнародного права.

«Якщо сьогодні не показати всьому світові, що злочин агресії жорстко покараний, якщо не притягнути до кримінальної відповідальності Володимира Путіна та всю його кліку, завтра будь-який диктатор може висунути територіальні претензії до будь-якої країни світу. І про систему міжнародної безпеки можна буде забути назавжди», – сказав Смирнов.

Україна раніше виступила з ініціативою створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва Росії за агресію проти України. За даними української сторони, створення такого трибуналу підтримали Парламентська асамблея Ради Європи, Європарламент, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ОБСЄ.