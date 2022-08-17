Мін’юст: Україна очікує перших рішень процесуальних ЄСПЛ у позові проти Росії вже восени

Заступниця міністра юстиції Ірина Мудра заявила, що Україна очікує перших процесуальних рішень ЄСПЛ у позові проти Росії вже восени.



«Україна подала позов до ЄСПЛ по Конвенції про захист прав людини та свобод громадян. Ми очікуємо перші процесуальні рішення вже восени. Також громадяни можуть подати позов до ЄСПЛ до 16 вересня – Росія вийшла з Ради Європи, тому обмежені строки такого позову», – розповіла вона в ефірі національного телемарафону.



За її словами, Україна в особі МЗС також подала позов до Міжнародного суду ООН по Конвенції проти геноциду.



«В обох судових інстанціях будемо вимагати від Росії повної компенсації завданої шкоди», – додала Ірина Мудра.

У червні Міністерство юстиції України подало новий позов проти Росії до Європейського суду з прав людини. В позові Україна обвинувачує російську владу у порушеннях Європейської конвенції з прав людини у зв’язку із незаконним вторгненням на суверенну територію України.