Військові РФ у відповідь на удар ЗСУ по їхній базі в Мелітополі обстріляли житлові будинки – мер

Українські військові в ніч на 20 серпня завдали удару по військовій базі російських сил в окупованому Мелітополі, а ті у відповідь обстріляли житлові будинки в місті, повідомив міський голова Іван Федоров.

«Сьогодні вночі ЗСУ завдали нищівного удару по черговій військовій базі окупантів у Мелітополі. Підрозділи ворожої ППО не змогли перехопити наші ракети, оскільки декілька тижнів тому основну частину протиповітряної оборони окупанти передислокували до Херсонської області. Тож орки вирішили вдатися до традиційних терористичних актів, які часто застосовують у Донецьку», – написав Федоров у телеграмі.

За його словами, через декілька хвилин після влучного обстрілу військової бази загарбники випустили з колишнього Якимівського району ракету по житлових будинках у районі вулиць Українська і Герцена. Внаслідок цього один житель постраждав і перебуває в лікарні, близько 10 будинків цивільних зазнали руйнування, повідомив мер.

Він додав, що жителі встигли зафільмувати, як російська ракета летить з півдня на північ Мелітополя.

З огляду на бойові дії редакція не може відразу незалежно перевірити ці дані.

Вранці Федоров повідомив про те, що в окупованому Мелітополі Запорізької області у ніч на 20 серпня пролунали потужні вибухи, «які чуло все місто», і додав, що, за попередніми даними, йдеться про влучання у російську базу.

Днями мер повідомляв про підрив залізничного моста неподалік Мелітополя і про вибух біля російської комендатури в місті.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. На початку травня мер Іван Федоров заявляв, що з окупованого міста виїхали понад 60% жителів, а основними проблемами тих, хто залишився, стали дефіцит продуктів і безробіття.