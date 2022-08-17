Мер Мелітополя заявив про вибух біля російської комендатури в місті

У окупованому Мелітополі пролунав вибух, повідомив мер міста Іван Федоров 17 серпня.

«Земля горітиме під окупантами – цю непохитну істину щодня доводять наші воїни з ЗСУ на півдні України. Сильний вибух пролунав біля лігва ворога в центрі Мелітополя. Тут, нагадаю, розміщена одна з комендатур окупантів», – заявив він у своєму Телеграмі.

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За словами Федорова, він чекає на подробиці щодо втрат через російських військ.

Наразі немає можливості перевірити цю інформацію незалежно.

Днями Федоров повідомив про підрив залізничного моста неподалік Мелітополя.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. На початку травня мер Іван Федоров заявляв, що з окупованого міста виїхали понад 60% жителів, а основними проблемами тих, хто залишився, стали дефіцит продуктів і безробіття.