У Мелітополі вночі лунали потужні вибухи – мер

В окупованому Мелітополі Запорізької області у ніч на 20 серпня пролунали потужні вибухи, «які чуло все місто», повідомив міський голова Іван Федоров.

«За попередніми даними, влучне попадання в одну з російських військових баз, яку рашисти вже вкотре намагаються відновити в районі аеродрому. Колаборанти одразу ж відзвітували перед старшим братом, що спрацювала їхня ППО. Так спрацювала, що дим іде досі. Проте якщо у росармії така ППО, ЗСУ точно дістануть їх якомога швидше», – написав Федоров у своєму телеграм-каналі вранці 20 серпня.

Подробиць він не навів і додав, що детальну інформацію ще збирають.

Наразі немає можливості перевірити цю інформацію незалежно.

Днями Федоров повідомив про підрив залізничного моста неподалік Мелітополя і про вибух біля російської комендатури в місті.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. На початку травня мер Іван Федоров заявляв, що з окупованого міста виїхали понад 60% жителів, а основними проблемами тих, хто залишився, стали дефіцит продуктів і безробіття.