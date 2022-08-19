Байден погодив надання Україні військової допомоги ще на 775 мільйонів доларів

Президент Сполучених Штатів Джо Байден погодив надання Україні додаткової допомоги у розмірі 775 мільйонів доларів. Про це йдеться в його указі, оприлюдненим Білим домом.



«Делегую Державному секретарю повноваження... спрямовувати до 775 мільйонів доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні», – йдеться в документі.

У Міністерстві оборони США анонсували новий пакет військової допомоги для України вартістю 775 мільйонів доларів. Цей пакет, серед іншого, включає високоточні ракети для систем Himars, протитанкову зброю – ракети TOW і Javelin, дрони Scan Eagle, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM, які націлюються на наземні радіолокаційні системи, 105-міліметрові гаубиці разом із 36 000 артилерійськими снарядами до них.

8 серпня Пентагон анонсував пакет безпекової допомоги Україні на 1 мільярд доларів. За даними Пентагону, США наразі взяли на себе зобов’язання виділити загалом близько 9,8 мільярда доларів на військову підтримку України від початку роботи адміністрації Байдена. З 2014 року ця сума становить 11,8 мільярда.