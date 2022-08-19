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Байден погодив надання Україні військової допомоги ще на 775 мільйонів доларів

Новий пакет військової допомоги, серед іншого, включає високоточні ракети для систем Himars, протитанкову зброю, дрони Scan Eagle та протирадіолокаційні ракети HARM

Президент Сполучених Штатів Джо Байден погодив надання Україні додаткової допомоги у розмірі 775 мільйонів доларів. Про це йдеться в його указі, оприлюдненим Білим домом.

«Делегую Державному секретарю повноваження... спрямовувати до 775 мільйонів доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні», – йдеться в документі.

У Міністерстві оборони США анонсували новий пакет військової допомоги для України вартістю 775 мільйонів доларів. Цей пакет, серед іншого, включає високоточні ракети для систем Himars, протитанкову зброю – ракети TOW і Javelin, дрони Scan Eagle, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM, які націлюються на наземні радіолокаційні системи, 105-міліметрові гаубиці разом із 36 000 артилерійськими снарядами до них.

8 серпня Пентагон анонсував пакет безпекової допомоги Україні на 1 мільярд доларів. За даними Пентагону, США наразі взяли на себе зобов’язання виділити загалом близько 9,8 мільярда доларів на військову підтримку України від початку роботи адміністрації Байдена. З 2014 року ця сума становить 11,8 мільярда.

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