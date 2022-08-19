У Севастополі знову повідомляють про звуки вибухів

У тимчасово окупованому Криму в Севастополі ввечері 19 серпня місцеві жителі повідомили про звуки вибухів. Згідно з повідомленнями російських та кримських ЗМІ, над містом працює російська ППО.



Як повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер», упродовж хвилини було чути 9 пусків ракет.



«У Севастополі також стріляють. Протягом хвилини – дев'ять пусків, чути по всьому місту», – сказано у повідомленні.

«Губернатор» тимчасово окупованого РФ Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про вибухи, які було чути у центрі міста.

«Як і багато хто чув хлопки в центрі. Аналогічні раніше звучали в районі Стрілки. У бухті відпрацьовувала ППО. У центрі – корабельна арта. Історія та сама, що й учора. За попередніми даними, БПЛА. Цілі вражені. Зберігаємо спокій. Військові роблять свою справу чудово», – написав Развожаєв у своєму Telegram-каналі.



Раніше повідомлялося, що ввечері 19 серпня в небі над Євпаторією було чути звуки вибухів, російські та кримські ЗМІ повідомляють про «роботу російської ППО».



18 серпня у Севастополі повідомлялося про звуки вибухів біля російського військового аеродрому «Бельбек».