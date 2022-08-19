У Криму знову чути звуки вибухів, ЗМІ кажуть про «роботу ППО»

У небі над Євпаторією чути звуки вибухів, російські та кримські ЗМІ повідомляють про «роботу російської ППО».
Російське видання «Вісті Крим» опублікувало у своєму Telegram-каналі відео, на якому, ймовірно, спрацювало ППО.
Також Telegram-канал «Кримський вітер» опублікував низку відео, на яких було чути гул і сильний вибух.
Радник підконтрольного Росії глави Криму Олег Крючков прокоментував цю ситуацію.
«В Євпаторії, ймовірно, спрацювала система ППО. Крим під надійним захистом», – написав Крючков у своєму Telegram-каналі.
Офіційних коментарів Міноборони Росії на даний момент немає.
Напередодні жителі Керчі повідомили проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що ввечері, 18 серпня, чули гучні звуки, схожі на вибухи.
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