У Керчі повідомили про звуки вибухів, окупаційна влада каже – «робота ППО»

Жителі Керчі повідомили проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що ввечері, 18 серпня, чули гучні звуки, схожі на вибухи.



Про звуки вибухів також повідомляється у спільнотах Керчі у соцмережі «ВКонтакті».



За даними із соцмереж, перші гучні вибухи у Керчі почули о 20:42. У людей затремтіли шибки, спрацювали сирени автомобілів. Місцеві жителі почали писати, що бачили у небі світлу димову смугу.



«О 20:56 пролунав ще один потужний звук, схожий на вибух, і в небі через пару секунд з'явився вогненний спалах, який зник також через пару секунд»,– повідомили адміністратори пабліку «Керч».



За даними видання «Керч інфо», вдень у районі Керчі у російських військових проходили навчання. Видання припускає, що гучні вибухи можуть бути пов'язані з ними. Офіційно російські військові не повідомляли про навчання у Керчі та не коментували звуки вибухів у місті.



На ситуацію у Керчі відреагував радник російського керівника Криму Сергія Аксьонова Олег Крючков.



«Попередньо. У Керчі спрацювали системи ППО. Небезпеки для міста та (Керченського – КР) мосту немає», – написав він у своєму телеграм-каналі.