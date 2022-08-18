На військовому аеродромі «Бельбек» у Криму чути вибухи – ЗМІ

В окупованому Криму в Севастополі ввечері, 18 серпня, пролунали вибухи на російському військовому аеродромі «Бельбек», повідомляють у соцмережах.

«На військовому аеродромі «Бельбек» під Севастополем чути вибухи», – повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер».



Перший вибух у Севастополі було чути о 22:00, другий – о 22:35.



За даними «Кримського вітру», кілька жителів Севастополя та розташованого поряд з містом Бахчисарайського району розповіли про «звуки вибухів та стрілянину». Усі вони проживають за кілька кілометрів від військового аеродрому «Бельбек».



Російський телеграм-канал «ПП Севастополь» повідомляє, що в різних районах Севастополя було чути «хлопки».



«Очевидці повідомляють про низку хлопків в районі аеродрому. Була чутна сирена, люди бачили машини МНС, які прямували туди», – йдеться в повідомленні.



Про звуки вибухів у Севастополі повідомляють користувачі спільноти «Підслухано у Севастополі» у соцмережі «ВКонтакте», видання «Вісті Крим» із посиланням на місцевих мешканців.

Агенція Reuters з посиланням на місцеві джерела повідомила про щонайменше чотири вибухи в районі аеропорту «Бельбек».

Як повідомив «губернатор» тимчасово окупованого РФ Севастополя Михайло Развожаєв, в районі аеропорту «Бельбек» сили ППО, за попередніми даними, збили безпілотний літальний апарат.

9 серпня сталися вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці, біля міста Саки, в окупованому Криму. Командування Повітряних сил Збройних сил України заявляло, що у Новофедорівці було знищено дев’ять російських літаків.

Міністерство оборони Росії тоді заявило про «детонацію кількох авіаційних боєприпасів», тоді як Міноборони України нагадало про правила пожежної безпеки.

Через тиждень після цього сталися вибухи на складах боєприпасів у Джанкойському районі окупованого Криму. Також повідомлялося про вибух, ймовірно, в казармі у Гвардійському Сімферопольського району.