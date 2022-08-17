Після вибухів у Криму Росія переміщує авіацію на запасні аеродроми – ГУР МО

У Головному управлінні розвідки Міноборони Росії заявляють, що після вибухів у Криму Росія переміщує авіацію на запасні аеродроми.



«Після останніх подій в Криму рашисти терміново переміщують свої літаки та гелікоптери в глиб півострова та на аеродроми РФ. Окупанти проводять заходи щодо часткового переміщення авіаційної техніки з аеродромів передового базування в Криму на запасні аеродроми та аеродроми постійного базування на території РФ», – повідомляє пресслужба відомства у фейсбук.



За даними розвідки, зафіксовано переліт не менше 24 літаків та 14 вертольотів. Зокрема, 17 серпня був переліт трьох вертольотів КА-27 зі складу 318 окремого змішаного авіаційного полку (Кача) морської авіації ЧФ в Херсонес, ще 8 вертольотів перелетіли в Краснодар.

Крім того, з аеродрому Бельбек на аеродроми, що розташовані на території РФ, перевели 3 літаки Су-35С, 3 літаки Су-34 та 5 літаків CУ-27/З0СМ.



«Під час перельоту у одного з літаків МІГ-31 на борту сталась пожежа, ймовірно, головної силової установки та навігаційного обладнання», – додають у розвідці.



Перевірити ці дані з інших джерел наразі неможливо.

Вранці 16 серпня сталися вибухи у Джанкойському районі окупованого Криму. Повідомляли про вибухи на складах боєприпасів, трансформаторній підстанції та пошкодження залізниці. Російська влада заявила, що з району села Майське в Джанкойському районі евакуювали понад три тисячі жителів.

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Міністерство оборони Росії заявило, що причиною вибуху на військовому складі була «диверсія». При цьому в російському міністерстві не уточнили, хто стоїть за організацією диверсії, і чи є підозрювані.

Крім того, повідомлялося про вибух біля селища Гвардійське Сімферопольського району вранці 16 серпня. В межах селища розташована авіабаза, де, згідно з даними з відкритих джерел, дислокується 37-ий змішаний авіаполк російських Військово-космічних сил у складі двох ескадрилій (12 Су-24М і 12 Су-25СМ).

Інформація про ці вибухи надійшла через тиждень після вибухів на військовому аеродромі в Новофедорівці, біля міста Саки, в окупованому Криму. Командування Повітряних сил Збройних сил України заявляло, що у Новофедорівці було знищено дев’ять російських літаків.

Міністерство оборони Росії тоді заявило про «детонацію кількох авіаційних боєприпасів», тоді як Міноборони України нагадало про правила пожежної безпеки.