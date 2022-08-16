Міноборони Росії назвало «диверсією» вибухи на складах боєприпасів під Джанкоєм

Російське Міністерство оборони заявило, що причиною вибухів у Джанкойському районі Криму була «диверсія», повідомила російська державна агенція ТАСС.

«Вранці 16 серпня в результаті диверсії постраждав склад військового призначення в районі населеного пункту Джанкой», – заявили в Міноборони Росії.

У російському військовому відомстві стверджують, що в результаті було завдано шкоди цивільним об’єктам, у тому числі ЛЕП, електростанції, залізничному полотну, житловим будинкам.

При цьому в російському міністерстві не уточнили, хто стоїть за організацією диверсії, і чи є підозрювані.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак, ймовірно, коментуючи події в Криму, написав у твітері: «Операція «демілітаризація» в ювелірному стилі ЗСУ триватиме до повної деокупації українських територій. Наші воїни – найкращі спонсори гарного настрою. Крим – це Україна». Він прямо не уточнив, чи стоять ЗСУ за новими вибухами в Криму.

Українські військові вибухи на півострові не коментували.

Вранці 16 серпня сталися вибухи у Джанкойському районі окупованого Криму. Повідомлялося про вибухи на складах боєприпасів, трансформаторній підстанції та пошкодження залізниці.

У Міноборони Росії підтвердили, що на майданчику з боєприпасами у Майському Джанкойського району Криму сталося займання.

Російська влада заявила, що близько 2000 людей евакуйовано з району села Майське. Підконтрольний голова Криму Сергій Аксьонов повідомив про двох постраждалих внаслідок вибухів.

Крім того, 16 серпня, за даними російських ЗМІ, сталися вибухи на російському військовому аеродромі в селищі Гвардійське Сімферопольського району Криму. Офіційно цю інформацію наразі не коментували.

Інформація про сьогоднішні вибухи надійшли через тиждень після вибухів на військовому аеродромі в Новофедорівці, біля міста Саки, в окупованому Криму. Командування Повітряних сил Збройних сил України заявляло, що у Новофедорівці було знищено дев’ять російських літаків.

Міністерство оборони Росії тоді заявило про «детонацію кількох авіаційних боєприпасів», тоді як Міноборони України нагадало про правила пожежної безпеки.