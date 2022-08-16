Вибух у Гвардійському під Сімферополем стався, ймовірно, у казармі – місцеві жителі

Жителі селища Гвардійське Сімферопольського району в окупованому Криму, які мешкають у місцевому авіагарнізоні, розповіли кореспонденту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що чули щонайменше один сильний вибух 16 серпня, приблизно о шостій годині ранку.

Диму і вогню після того, що сталося, вони самі не бачили. Один зі співрозмовників уточнив, що вибух стався на території військового містечка, ймовірно, у казармі. Чи постраждали при цьому російські військовослужбовці і чи вони перебували там у момент вибуху взагалі, уточнити не вдалося.

На авіабазі в межах селища міського типу Гвардійське, що за 13 кілометрів на північ від Сімферополя, згідно з даними з відкритих джерел, дислокується 37-ий змішаний авіаполк російських Військово-космічних сил у складі двох ескадрилій (12 Су-24М і 12 Су-25СМ).

Раніше, до окупації Криму в 2014 році, у Гвардійському дислокувалася єдина у Криму, за межами Севастополя, авіабаза морської авіації російського Чорноморського флоту. У червні 2014 року вона була переформована назад у два авіаційні полки, яким повернули колишні назви і почесні титули.

З 1 липня 2014 року 43-ій Севастопольський червонопрапорний, ордена Кутузова, окремий морський штурмовий авіаційний полк був перебазований на аеродром у Новофедорівку поблизу Саків. А аеродром у селищі Гвардійське зі складу ВМФ Росії було передано до складу Військово-космічних сил РФ, де і «прописаний» згаданий вище 37-ий авіаполк.

Раніше російське видання «Комерсант» із посиланням на місцевих жителів повідомляло про вибухи на російському військовому аеродромі у селищі Гвардійське Сімферопольського району Криму.

На даний момент офіційного підтвердження від Міноборони Росії про вибухи на аеродромі у селищі Гвардійське немає.

Вранці 16 серпня сталися вибухи у Джанкойському районі окупованого Криму. Повідомляли про вибухи на складах боєприпасів, трансформаторній підстанції та пошкодження залізниці. Російська влада заявила, що з району села Майське в Джанкойському районі евакуювали понад три тисячі жителів.

Міністерство оборони Росії раніше заявило, що причиною вибуху на військовому складі була «диверсія». При цьому в російському міністерстві не уточнили, хто стоїть за організацією диверсії, і чи є підозрювані.

Видання The New York Times з посиланням на неназваного українського високопосадовця повідомило, що до вибухів біля Джанкоя в окупованому Криму «причетний елітний український військовий підрозділ».

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак, ймовірно, коментуючи події в Криму, написав у твітері: «Операція «демілітаризація» в ювелірному стилі ЗСУ триватиме до повної деокупації українських територій. Наші воїни – найкращі спонсори гарного настрою. Крим – це Україна».

Він прямо не уточнив, чи стоять ЗСУ за новими вибухами в Криму. Українські військові вибухи на півострові не коментували.

Інформація про сьогоднішні вибухи надійшла через тиждень після вибухів на військовому аеродромі в Новофедорівці, біля міста Саки, в окупованому Криму. Командування Повітряних сил Збройних сил України заявляло, що у Новофедорівці було знищено дев’ять російських літаків.

Міністерство оборони Росії тоді заявило про «детонацію кількох авіаційних боєприпасів», тоді як Міноборони України нагадало про правила пожежної безпеки.