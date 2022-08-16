Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Вибух у Гвардійському під Сімферополем стався, ймовірно, у казармі – місцеві жителі

Диму і вогню після того, що сталося, вони самі не бачили (фото ілюстраційне)

Жителі селища Гвардійське Сімферопольського району в окупованому Криму, які мешкають у місцевому авіагарнізоні, розповіли кореспонденту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що чули щонайменше один сильний вибух 16 серпня, приблизно о шостій годині ранку.

Диму і вогню після того, що сталося, вони самі не бачили. Один зі співрозмовників уточнив, що вибух стався на території військового містечка, ймовірно, у казармі. Чи постраждали при цьому російські військовослужбовці і чи вони перебували там у момент вибуху взагалі, уточнити не вдалося.

На авіабазі в межах селища міського типу Гвардійське, що за 13 кілометрів на північ від Сімферополя, згідно з даними з відкритих джерел, дислокується 37-ий змішаний авіаполк російських Військово-космічних сил у складі двох ескадрилій (12 Су-24М і 12 Су-25СМ).

Раніше, до окупації Криму в 2014 році, у Гвардійському дислокувалася єдина у Криму, за межами Севастополя, авіабаза морської авіації російського Чорноморського флоту. У червні 2014 року вона була переформована назад у два авіаційні полки, яким повернули колишні назви і почесні титули.

З 1 липня 2014 року 43-ій Севастопольський червонопрапорний, ордена Кутузова, окремий морський штурмовий авіаційний полк був перебазований на аеродром у Новофедорівку поблизу Саків. А аеродром у селищі Гвардійське зі складу ВМФ Росії було передано до складу Військово-космічних сил РФ, де і «прописаний» згаданий вище 37-ий авіаполк.

Раніше російське видання «Комерсант» із посиланням на місцевих жителів повідомляло про вибухи на російському військовому аеродромі у селищі Гвардійське Сімферопольського району Криму.

На даний момент офіційного підтвердження від Міноборони Росії про вибухи на аеродромі у селищі Гвардійське немає.

Вранці 16 серпня сталися вибухи у Джанкойському районі окупованого Криму. Повідомляли про вибухи на складах боєприпасів, трансформаторній підстанції та пошкодження залізниці. Російська влада заявила, що з району села Майське в Джанкойському районі евакуювали понад три тисячі жителів.

Міністерство оборони Росії раніше заявило, що причиною вибуху на військовому складі була «диверсія». При цьому в російському міністерстві не уточнили, хто стоїть за організацією диверсії, і чи є підозрювані.

Видання The New York Times з посиланням на неназваного українського високопосадовця повідомило, що до вибухів біля Джанкоя в окупованому Криму «причетний елітний український військовий підрозділ».

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак, ймовірно, коментуючи події в Криму, написав у твітері: «Операція «демілітаризація» в ювелірному стилі ЗСУ триватиме до повної деокупації українських територій. Наші воїни – найкращі спонсори гарного настрою. Крим – це Україна».

Він прямо не уточнив, чи стоять ЗСУ за новими вибухами в Криму. Українські військові вибухи на півострові не коментували.

Інформація про сьогоднішні вибухи надійшла через тиждень після вибухів на військовому аеродромі в Новофедорівці, біля міста Саки, в окупованому Криму. Командування Повітряних сил Збройних сил України заявляло, що у Новофедорівці було знищено дев’ять російських літаків.

Міністерство оборони Росії тоді заявило про «детонацію кількох авіаційних боєприпасів», тоді як Міноборони України нагадало про правила пожежної безпеки.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG