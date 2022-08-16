На Керченському мосту зафіксували рекорд трафіку після низки вибухів у Криму

Керченським мостом минулої доби в обидва боки проїхали близько 38,3 тисячі автомобілів, що є новим добовим рекордом трафіку, повідомило російське державне агентство «РИА Новости» з посиланням на пресслужбу управління доріг «Тамань».

«Попередній рекорд було зафіксовано 16 серпня 2020 року – 37 тисяч 374 транспортні засоби», – йдеться у повідомленні.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров 16 серпня, коментуючи у фейсбуці ранкові вибухи на складах боєприпасів у Джанкойському районі, зазначив, що «тисячі громадян Росії вже висуваються у бік мосту через Керченську протоку».

За даними представниці президента України в АРК Таміли Ташевої, після ранкових вибухів у Криму «люди ховаються по підвалах, на виїзд із Криму величезні черги».

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Вранці 16 серпня сталися вибухи у Джанкойському районі окупованого Криму. Повідомлялося про вибухи на складах боєприпасів, трансформаторній підстанції та пошкодження залізниці. Через вибухи змінили розклад руху поїздів.

Міністерство оборони Росії раніше заявило, що причиною вибуху на військовому складі була «диверсія». При цьому в російському міністерстві не уточнили, хто стоїть за організацією диверсії, і чи є підозрювані.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак, ймовірно, коментуючи події в Криму, написав у твітері: «Операція «демілітаризація» в ювелірному стилі ЗСУ триватиме до повної деокупації українських територій. Наші воїни – найкращі спонсори гарного настрою. Крим – це Україна».

Він прямо не уточнив, чи стоять ЗСУ за новими вибухами в Криму. Українські військові вибухи на півострові не коментували.

Російська влада заявила, що близько 2000 людей евакуйовано з району села Майське. Підконтрольний голова Криму Сергій Аксьонов повідомив про двох постраждалих внаслідок вибухів.

Крім того, 16 серпня, за даними російських ЗМІ, сталися вибухи на російському військовому аеродромі в селищі Гвардійське Сімферопольського району Криму. Офіційно цю інформацію наразі не коментували.

Інформація про сьогоднішні вибухи надійшла через тиждень після вибухів на військовому аеродромі в Новофедорівці, біля міста Саки, в окупованому Криму. Командування Повітряних сил Збройних сил України заявляло, що у Новофедорівці було знищено дев’ять російських літаків.