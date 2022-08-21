Окрім Чорного моря, Росія утримує 5 носіїв ракет у Середземному – ВМС України

Росія утримує загалом п’ять носіїв ракет у Середземному морі, повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України 21 серпня.

За даними командвання, у Чорному морі чергують п’ять російських носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний їхній залп – 36 ракет.

«В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до чотирьох кораблів та катерів; в Середземному морі – п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», – йдеться в повідомленні.

Крім того, протягом останньої доби в інтересах Росії Керч-Єнікальську протоку перетнули 38 суден, які прямували до Азовського моря, і 33 – на шляху до Чорного моря. З них загалом 20 суден рухалися до протоки Босфор.

Вночі проти 21 серпня оперативне угруповання «Південь» повідомило, що Росія збільшила своє корабельне угруповання в Чорному морі до 15 суден. Вони маневрують у ракетно-безпечних районах моря.