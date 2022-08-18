У Севастополі зафіксували завантаження крилатих ракет на підводний човен Чорноморського флоту Росії (фото)

У Південній бухті Севастополя 18 серпня відбувалося завантаження транспортно-пускових контейнерів із крилатими ракетами типу «Калібр» на підводний човен проєкту 636.3 «Варшав'янка». Про це повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Завантаження відбувалося за допомогою плавучого крана, який після завершення відійшов від причалу, біля якого пришвартована субмарина.

Наразі у Південній бухті залишається лише один підводний човен проєкту 636.3 «Варшав'янка», а загалом їх у складі Чорноморського флоту шість: Б-261 «Новоросійськ», Б-237 «Ростов-на-Дону», Б-262 «Старий Оскол», Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий Новгород» та Б-271 «Колпіно». Кожен підводний човен може нести 4 крилаті ракети «Калібр-ПЛ».

Також у складі Чорноморського флоту РФ є підводний човен «Алроса» проєкту 877В «Палтус». Ця субмарина після проведеного ремонту та модифікації має можливість нести ракети «Калібр-ПЛ», але вона, як повідомляли Крим.Реалії, після проведення ходових випробувань знову стала на ремонт.

17 липня спікер Одеської ОВА Сергій Братчук із посиланням на отриману від ВМС України інформацію повідомив, що російське командування передислокувало значну кількість військових кораблів із окупованого Севастополя до Новоросійська. Несіння бойової служби російськими кораблями здійснюється в ракетно-безпечних районах, за межами дальності ракет, що є на озброєнні України.

Як повідомило сьогодні оперативне командування «Південь» Міноборони України, Росія тримає на чергуванні в Чорному морі два носії крилатих ракет «Калібр».

Станом на 18 липня, за даними президента Володимира Зеленського, від початку повномасштабної війни Росія випустила по Україні понад три тисячі крилатих ракет.