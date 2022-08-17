ГУР Міноборони попереджає про можливе загострення на всій лінії фронту найближчим часом

У Головному управлінні розвідки Міноборони попереджають про можливе загострення на всій лінії фронту найближчим часом.



«Глобальне завдання Путіна як людини, яка маніакально ненавидить Україну, не змінилося..Триває повномасштабне вторгнення і майже по всій лінії зіткнення ми бачимо активні бойові дії. Про відступ сьогодні і про те, що Росія відведе свої війська з території України, наразі вони говорити не готові, але Україна буде звільняти всі свої території, захоплені ворогом. Найближчим часом, звичайно, будуть дуже гострі події на всьому фронті. Мова не лише про прив’язку до якихось дат – зараз багато говорять про День незалежності – хоча безумовно і цей фактор треба враховувати», – сказав представник пресслужби ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

Він зауважив, що українська розвідка раніше повідомляла, що «серпень і вересень будуть надзвичайно важливими місяцями для подальшого розвитку бойових дій на всьому фронті».

За останніми даними головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, активні бойові дії тривають на 1300 кілометрах фронту.

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що не виключають диверсій на території Білорусі напередодні Дня незалежності України – тоді в цій країні будуть проводитись військові змагання за участі іноземців.