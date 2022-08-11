У Генштабі ЗСУ не виключають диверсій на території Білорусі напередодні Дня незалежності України

У Генеральному штабі ЗСУ не виключають диверсій на території Білорусі напередодні Дня незалежності України – тоді в цій країні будуть проводитись військові змагання за участі іноземців. Про це заявив представник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.



«Агресор запрошує до білоруських полігонів іноземних представників…Так, 3 серпня на аеродром Мочулище (Мінська область) прибули перші іноземні команди від Російської Федерації, В'єтнаму, Узбекистану, Камеруну, Таджикистану, Лаосу, Сирії та Малі…Усе це проводиться для створення картинки так званої міжнародної військової співпраці агресора. В армійських міжнародних іграх, проведення яких заплановано на 13-27 серпня, передбачена участь 37 країн. Неможливо знати дійсну мету проведення «ігор» на території Білорусі. Поставимо питання - Чому ці ігри не проводити розпіареному полігоні Алабіно (Росія - ред.)? Чому ці ігри проводяться напередодні Дня незалежності України? За оцінками фахівців, не виключено проведення у цей час диверсій з навмисними жертвами серед іноземців з подальшою демонізацією України, звинувачення в усіх гріхах і створення подальшого підґрунтя для відкритого втягування білоруського народу в криваві плани Путіна», – сказав він під час брифінгу.



За даними Генштабу ЗСУ, близько 13 тисяч білоруських силовиків погодилися брати участь у війні проти України.

«За попередніми даними, до 13 тисяч осіб із числа чинних та колишніх військовослужбовців підрозділів білоруських сил спеціальних операцій, а також ОМОН підписали згоду на участь у війні проти України», – сказав Громов.

Він також повідомив, що вздовж державного кордону розгорнуті та виконують завдання у прикордонних з Україною районах шість білоруських батальйонів.

Білорусь не є прямим учасником війни в Україні, але вона надала матеріально-технічну підтримку Росії для вторгнення, дозволивши російським військам увійти в Україну через свою територію.