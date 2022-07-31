Лукашенко став «майже повністю залежним» від Росії – британська розвідка

Заяви Олександра Лукашенка свідчать про те, «що він став майже повністю залежним від Росії», заявляє британська розвідка.

«Президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує дотримуватися лінії Москви щодо війни проти України, заявивши 21 липня, що Україна повинна прийняти вимоги Росії щодо припинення війни. Його режим став дедалі авторитарнішим із запровадженням смертної кари за «підготовку терористичних актів». Його дедалі більші й безпідставні звинувачення Заходу в задумах щодо Білорусі й України, ймовірно, свідчать про те, що він став майже повністю залежним від Росії», – йдеться у звіті розвідки, який вранці 31 липня поширило Міністерство оборони Великої Британії.

Британська розвідка також звернула увагу на те, що 28 липня Росія випустила щонайменше 20 ракет по півночі України з території Білорусі. «Це сталося після того, як Росія використала білоруську територію для виконання основних ударів своєї невдалої спроби взяти Київ у лютому», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ вранці 31 липня повідомили, що в Білорусі знову (тепер до 6 серпня) продовжили терміни проведення заходів щодо перевірки бойової готовності збройних сил «із метою сковування дій Сил оборони».

21 липня білоруський союзник президента Росії Володимира Путіна Олександр Лукашенко заявив, що Росія, Україна та Захід мають домовитися про припинення війни в Україні, щоб уникнути «безодні ядерної війни».

Також в інтерв’ю AFP Лукашенко звинуватив Захід у прагненні конфлікту з Росією та у провокуванні війни в Україні.

«Ви (Захід – ред.) розпалили війну і продовжуєте її», – сказав Лукашенко, додавши, «якби Росія не випередила вас, членів НАТО, ви організували б і завдали їй удару.

Крім того, Лукашенко вважає, що «зараз особливість моменту полягає в тому, що цю війну можна закінчити на більш прийнятних для України умовах».

Він закликав українську владу «сісти за стіл переговорів і домовитися, що вони ніколи не загрожуватимуть Росії». А ще Лукашенко заявив, що Україна має змиритися із втратою окупованих Росією регіонів на сході та півдні України. На його думку, зараз це вже «не обговорюється», бо про це «можна було говорити у лютому чи березні».

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни Росії в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.