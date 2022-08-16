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Залужний: російські війська використовують для обстрілів до 60 тисяч боєприпасів щодня

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що російські війська продовжують наступати по всій лінії фронту, здійснюючи щодня близько 700-800 обстрілів позицій українських сил і застосовуючи при цьому від 40 до 60 тисяч боєприпасів.

Залужний повідомив про це під час телефонної розмови з начальником штабу оборони Збройних сил Канади генералом Вейном Дональдом Ейром.

Як написав головнокомандувач у фейсбуці 16 серпня, ситуація на фронті – напружена, але «повністю контрольована».

За його словами, основні зусилля загарбники зосереджують на витісненні українських військ із Донецької області, а найбільш напружена ситуація зараз – на напрямку Авдіївка-Піски-Марʼїнка.

«Занепокоєння викликає розташування ракетних систем уздовж державного кордону з боку Республіки Білорусь, зокрема на аеродромі Зябрівка», – додав Залужний.

Він подякував генералу Ейру «за допомогу, особливо в підготовці наших військових. В умовах важких бойових дій ми відчуваємо брак викладацького складу, адже всі, хто можуть тримати зброю і вміють воювати, перебувають у бойових порядках».

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська продовжують зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської і Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської і частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні «сприятливих умов» для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.

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