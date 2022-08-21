Російські ракети влучили в зерносховище на Одещині – речник ОВА

Російські війська випустили п’ять ракет по Одеській області, повідомив речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук вранці 21 серпня.

«Дві збито над морем. Три влучили по території одного з сільськогосподарських підприємств Одеського району. Є влучання в зерносховище», – заявив Братчук.

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За його даними, ніхто не постраждав. На місці працюють вибухотехніки та слідчі.

Раніше оперативне угруповання «Південь» повідомило, що Росія збільшила своє корабельне угруповання в Чорному морі до 15 суден. Вони маневрують у ракетно-безпечних районах моря. Два надводних і один підводний ракетоносій із сумарним залпом 20 ракет типу «Калібр», а також два великих десантних кораблі перебувають у готовності до застосування.