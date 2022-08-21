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Російські ракети влучили в зерносховище на Одещині – речник ОВА

Дві ракети збили над морем (фото ілюстраційне)

Російські війська випустили п’ять ракет по Одеській області, повідомив речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук вранці 21 серпня.

«Дві збито над морем. Три влучили по території одного з сільськогосподарських підприємств Одеського району. Є влучання в зерносховище», – заявив Братчук.

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За його даними, ніхто не постраждав. На місці працюють вибухотехніки та слідчі.

Раніше оперативне угруповання «Південь» повідомило, що Росія збільшила своє корабельне угруповання в Чорному морі до 15 суден. Вони маневрують у ракетно-безпечних районах моря. Два надводних і один підводний ракетоносій із сумарним залпом 20 ракет типу «Калібр», а також два великих десантних кораблі перебувають у готовності до застосування.

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