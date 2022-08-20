ЗСУ збили всі чотири ракети, запущені Росією по Дніпропетровщині – голова ОВА

Українські військові збили всі чотири ракети «Калібр», які російські загарбники запустили по Дніпропетровській області 20 серпня, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Наша ППО збила над Дніпропетровщиною всі чотири ракети «Калібр», які росіяни скерували на область», – написав він у телеграмі.

При цьому, як повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, українські бійці використали лише чотири ракети комплексу С-300.

«В районі міста Дніпро збито чотири ракети «Калібр». Нами застосовано лише чотири ракети комплексу С-300», – написав він у фейсбуці.

Російські військові регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема, Синельниківський, Нікопольський і Криворізький райони.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.