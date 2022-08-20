Удар по Вознесенську: в «Енергоатомі» не виключають, що ракета була спрямована в бік Південноукраїнської АЕС

В українській компанії «Енергоатом» не виключають, що російська ракета, яка влучила в житловий будинок у Вознесенську, була спрямована в бік Південноукраїнської АЕС.



«Сам факт обстрілу зони спостереження Південноукраїнської АЕС є черговим цинічним актом ядерного тероризму росії. Адже на місці виявлено уламки ворожої ракети, яка влучила в будинок. І не виключено, що ця ракета була спрямована саме в бік ПАЕС, яку російські військові намагалися захопити ще на початку березня», – йдеться у повідомленні пресслужби компанії в телеграмі.



Компанія «Енергоатом» є оператором українських атомних електростанцій.

За даними прокуратури, 20 серпня близько 11:30 війська РФ завдали ракетного удару по місту Вознесенськ Миколаївської області. Ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок, пошкоджені 2 під'їзди будинку, а також розташовані поряд приватні будинки, транспортні засоби. Унаслідок цього удару поранені 12 людей, серед них є троє дітей.

Ще одна українська атомна електростанція – Запорізька АЕС, яка від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами, зазнає обстрілів останнім часом. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

18 серпня українська розвідка попередила про можливі провокації російських окупантів на Запорізькій АЕС.