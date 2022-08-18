«Можуть влаштувати теракт». ГУР попереджає про можливі провокації окупантів на Запорізькій АЕС

Головне управління розвідки Міноборони України попереджає про можливі провокації російських окупантів на Запорізькій АЕС.



«Окупанти оголосили несподіваний «вихідний» на Запорізькій атомній станції. 19 серпня на ЗАЕС буде знаходитись тільки оперативний персонал. Всім іншим співробітникам вхід буде закрито. Також відомо, що представники росатому, які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію об’єкту», – йдеться у повідомленні спецслужби, оприлюдненому в телеграмі.

У розвідці зауважують, що одночасно російська сторона заявила про начебто підготовку «теракту» з боку ЗСУ під час візиту в Україну генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша.

«З наявної інформації стає зрозуміло, що окупанти після масштабних обстрілів Запорізької атомної станції можуть «підвищити ставки» і влаштувати реальний теракт на найбільшому в Європі ядерному об’єкті. До того ж, приурочити цей злочин до перебування в Україні Генерального секретаря ООН», – додають в ГУР.

Раніше сьогодні у Міноборони Росії заявили, що під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша до України 17-19 серпня ЗСУ «мають інсценувати провокацію техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС, яка полягає у витоку радіації, руйнуванні цілісності сховища ядерних відходів та виведенні реактора АЕС у стан позаштатної роботи».

При цьому Москва попереджає, що «за негативного розвитку ситуації можуть вивести у «холодний резерв» п'ятий та шостий енергоблоки, що призведе до зупинки Запорізької АЕС».

В українській компанії «Енергоатом», яка є оператором ЗАЕС, наголошують, що втручання російських окупантів в процес керування станцією та знеструмлення станції може наблизити «сценарій радіаційної катастрофи».

Запорізька АЕС зазнає обстрілів останнім часом. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.