Обстріли Запорізької АЕС. На що розраховують росіяни?

Україна не обстрілює територію поблизу Запорізької АЕС, запевняє міністр оборони України Олексій Резніков. В ексклюзивному інтерв’ю «Голосу Америки» він заявив, що постійні обстріли міста Енергодара та території навколо Запорізької АЕС – це «провокація і така собі гра на «ядерних нервах» світового суспільства в цілому».

«Нам немає сенсу цього робити, тому що сьогодні ми розуміємо увесь рівень ядерної небезпеки по відношенню до людства. Ми пережили в 1986 році Чорнобильську трагедію. Саме українці знають, що таке Чорнобильська трагедія. Скільки людей загинуло потім від цього випромінювання. Тому ми б’ємо у всі дзвони і просимо втрутитися не тільки МАГАТЕ, а всю міжнародну спільноту, вплинути, щоб це не було черговою причиною ядерної катастрофи в Європі», – сказав міністр оборони Олексій Резніков у розмові з керівником української служби «Голосу Америки» Русланом Петричкою.

На питання, чи українське командування формалізувало обіцянку не обстрілювати Запорізьку АЕС у формі наказу, міністр оборони України відповів, що не готовий обговорювати військові накази публічно. Він також додав, що західні партнери довіряють запевненням України не наражати Запорізьку АЕС на небезпеку.

«Але для мене немає поки що жодного приводу вважати, що є десь недовіра до нас. Принаймні, жодного запиту, жодної розмови, а я спілкуюся з міністрами оборони всіх дружніх нам країн, їх десь близько 50 станом на сьогодні. … Жодного питання на цю тему, яке вони хотіли б прояснити, не звучало», – заявив глава оборонного відомства України.

На думку міністра Резнікова, обстрілюючи територію Запорізької АЕС, росіяни намагаються «тримати нас всіх з вами заручниками, застосування ними ядерної зброї у вигляді «мирної» ядерної зброї».

«Вони спробують технічно, ми це точно знаємо, переключити електроенергію, яка виробляється цією станцією, для подачі її в Крим, і відключити повністю від цієї електроенергії вільні території України, які є під контролем уряду. От ті задачі, які вони вирішують, блокуючи цю станцію», – зазначив Олексій Рєзніков.

Міністр оборони також висловив сподівання, що українські ЗСУ мають здатність не дозволити росіянам підключити Запорізьку АЕС до мережі в Криму.

Напередодні США, Євросоюз та ще понад 40 країн світу закликали Росію негайно вивести свої війська з Запорізької атомної електростанції і з усієї території України. Країни наголосили, що присутність російських військ на ядерних об’єктах України «значно підвищує» ризик ядерних інцидентів і аварій.

Запорізька АЕС зазнає обстрілів останні кілька днів. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор».

Росія ці звинувачення відкидає, і заявляє, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому РФ раніше відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС 4 березня цього року.