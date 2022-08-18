В Офісі президента відреагували на заяви Москви щодо можливої катастрофи на Запорізькій АЕС

В Офісі президента України відреагували на заяви Міноборони Росії щодо Запорізької АЕС.

«Росія занепокоєна через можливість катастрофи на ЗАЕС»,– цинічно сміються в Міноборони Росії. Є рішення. Треба просто вивезти БК із цехів, розмінувати споруди, звільнити з камер персонал АЕС, перестати обстрілювати з її території Нікополь та залишити станцію. Все просто, чи не так?» – написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у твіттері.



Раніше сьогодні у Міноборони Росії заявили, що під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша до України 17-19 серпня ЗСУ «мають інсценувати провокацію техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС, яка полягає у витоку радіації, руйнуванні цілісності сховища ядерних відходів та виведенні реактора АЕС у стан позаштатної роботи».



«Кінцевою метою провокації є створення зони відчуження до 30 кілометрів, введення міжнародних сил та іноземних спостерігачів на територію ЗАЕС, а також звинувачення Збройних сил Росії в ядерному тероризмі», – заявив представник Збройних сил РФ Ігор Кирилов, якого цитує російська агенція «Интерфакс».

При цьому Москва попереджає, що «за негативного розвитку ситуації можуть вивести у «холодний резерв» п'ятий та шостий енергоблоки, що призведе до зупинки Запорізької АЕС».

В українській компанії «Енергоатом», яка є оператором ЗАЕС, наголошують, що втручання російських окупантів в процес керування станцією та знеструмлення станції може наблизити «сценарій радіаційної катастрофи».



«Через відключення генераторів ЗАЕС від енергосистеми України їх не можна буде використовувати для роботи на власні потреби охолодження палива у разі знеструмлення станції. Це наблизить можливий сценарій радіаційної катастрофи на найбільшій атомній електростанції Європи – Запорізькій АЕС», – йдеться у заяві оператора станції.

«Обстрілюючи і саму станцію, і лінії, якими вона з’єднується з енергосистемою України, росіяни хочуть від’єднати ЗАЕС від неї. А після цього – намагатимуться підключити станцію до Криму. Але коли вона не матиме зв’язку з українською енергосистемою, вона перейде в режим блекауту. Це все зробить можливим підключення ЗАЕС до енергосистеми рф», – додають в компанії.



В «Енергоатомі» наголошують, що саме так здійснюється ядерний тероризм.

Запорізька АЕС зазнає обстрілів останнім часом. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.