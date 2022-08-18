Голова МАГАТЕ заявив, що готовий очолити делегацію на Запорізьку АЕС – Кулеба

Голова Міжнародної агенції ООН із атомної енергетики Рафаель Маріано Ґроссі висловив готовність очолити делегацію на окуповану Запорізьку атомну електростанцію, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як заявив Кулеба в своєму твітері вранці 18 серпня, про це Ґроссі заявив під час телефонної розмови.

«Рафаель Маріано Ґроссі поінформував мене що, у відповідь на запрошення України, він готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію. Я підкреслив нагальність такої місії, аби протидіяти загрозам безпеці, спричиненим російською агресією», – заявив голова МЗС.

Ґроссі та пресслужба МАГАТЕ наразі не коментували цю розмову.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі 6 серпня висловив серйозну стурбованість з приводу обстрілу Запорізької АЕС, заявивши, що це підвищує ризик «ядерної катастрофи».

5 серпня стало відомо, що Запорізька атомна станція відключила від мережі один із трьох енергоблоків, що працюють, через російські обстріли. За даними «Енергоатома», обстріли були приблизно о 14:30, а потім ще ввечері – було три «прильоти» біля промислового майданчика ЗАЕС.

6 серпня в «Енергоатомі» повідомили, що наслідки пошкоджень азотно-кисневої станції та об’єднаного допоміжного корпусу, в які поцілили під час обстрілів 5 серпня, ліквідуються. Крім того, за даними агентства, російські військові на Запорізькій АЕС зайняли усі підвальні приміщення.

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Натомість російська сторона звинуватила українських військових в обстрілі АЕС.

На території ЗАЕС базуються російські війська і, як кажуть у центрі, атомний об’єкт використовується армією РФ як прикриття.

3 серпня в інтерв’ю Associated Press директор ядерної агенції ООН МАГАТЕ Рафаель Гроссі попередив, що найбільша в Європі атомна електростанція – Запорізька АЕС – «повністю вийшла з-під контролю». Він звернувся до Росії й України з проханням негайно дозволити експертам відвідати комплекс для стабілізації ситуації й уникнути ядерної аварії.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.