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Голова МАГАТЕ заявив, що готовий очолити делегацію на Запорізьку АЕС – Кулеба

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії раніше висловив серйозну стурбованість з приводу обстрілу Запорізької АЕС

Голова Міжнародної агенції ООН із атомної енергетики Рафаель Маріано Ґроссі висловив готовність очолити делегацію на окуповану Запорізьку атомну електростанцію, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як заявив Кулеба в своєму твітері вранці 18 серпня, про це Ґроссі заявив під час телефонної розмови.

«Рафаель Маріано Ґроссі поінформував мене що, у відповідь на запрошення України, він готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію. Я підкреслив нагальність такої місії, аби протидіяти загрозам безпеці, спричиненим російською агресією», – заявив голова МЗС.

Ґроссі та пресслужба МАГАТЕ наразі не коментували цю розмову.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі 6 серпня висловив серйозну стурбованість з приводу обстрілу Запорізької АЕС, заявивши, що це підвищує ризик «ядерної катастрофи».

5 серпня стало відомо, що Запорізька атомна станція відключила від мережі один із трьох енергоблоків, що працюють, через російські обстріли. За даними «Енергоатома», обстріли були приблизно о 14:30, а потім ще ввечері – було три «прильоти» біля промислового майданчика ЗАЕС.

6 серпня в «Енергоатомі» повідомили, що наслідки пошкоджень азотно-кисневої станції та об’єднаного допоміжного корпусу, в які поцілили під час обстрілів 5 серпня, ліквідуються. Крім того, за даними агентства, російські військові на Запорізькій АЕС зайняли усі підвальні приміщення.

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Натомість російська сторона звинуватила українських військових в обстрілі АЕС.

На території ЗАЕС базуються російські війська і, як кажуть у центрі, атомний об’єкт використовується армією РФ як прикриття.

3 серпня в інтерв’ю Associated Press директор ядерної агенції ООН МАГАТЕ Рафаель Гроссі попередив, що найбільша в Європі атомна електростанція – Запорізька АЕС – «повністю вийшла з-під контролю». Він звернувся до Росії й України з проханням негайно дозволити експертам відвідати комплекс для стабілізації ситуації й уникнути ядерної аварії.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.

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