Мер повідомив про вибухи в Енергодарі

В окупованому Енергодарі Запорізької області 15 серпня пролунали вибухи, повідомив міський голова Дмитро Орлов.

«В Енергодарі, в районі стели і молитовного будинку чутно звуки вибухів. Зберігайте максимальну обережність та залиште вулиці», – написав він у телеграмі.

Минулого тижня мер Енергодара звернувся до жителів міста із закликом до обережності через можливі провокації російських військ.

В «Енергоатомі» повідомили, що працівник Запорізької атомної електростанції, розташованої біля Енергодара, загинув внаслідок обстрілів міста з боку російських військ 14 серпня.

Запорізька АЕС також зазнає обстрілів останні кілька днів. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.