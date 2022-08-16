ФСБ Росії заявила про підрив ліній електропередач від Курської АЕС

ФСБ Росії порушила кримінальну справу за статтею про тероризм через підрив високовольтних ліній електропередач, які ведуть від Курської атомної електростанції, йдеться у заяві відомства, яку цитує російське державне агентство «РИА Новости».

За повідомленням, диверсія спричинила порушення технологічного процесу роботи станції. Про постраждалих не повідомляють. Радіаційний фон у районі АЕС перебуває в нормі – випливає з відкритих джерел.

Як йдеться в повідомленні, вибухи опор ЛЕП відбувалися 4, 9 та 12 серпня. ФСБ звинуватила в їх організації «українських диверсантів». Курська область Росії межує із територією України. Київ звинувачення наразі не коментував.

Курська АЕС розташована на березі річки Сейм за 40 кілометрів від міста. Вона розпочала роботу в 1976 році. На ній встановлено реактори РБМК-1000, аналогічні тим, що працювали на Чорнобильській станції.