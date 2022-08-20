Ракетний удар по Вознесенську: кількість постраждалих зросла до 12 людей

Внаслідок ракетного удару по Вознесенську поранені 12 людей поранено, серед них – троє дітей, двоє дітей у важкому стані, повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.



Раніше повідомлялось про дев'ятьох поранених.



Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, 20 серпня близько 11:30 війська РФ завдали ракетного удару по місту Вознесенськ Миколаївської області. Ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок, пошкоджені 2 під'їзди будинку, а також розташовані поряд приватні будинки, транспортні засоби. У прокуратурі наголошують, що на цій територій не було будь-яких військових об’єктів.

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У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок атаки по Вознесенську пошкоджені один п’ятиповерховий житловий будинок і близько п’яти одноповерхових. У п’ятиповерхівці пошкоджено конструктивні елементи з першого по п’ятий поверх.

Миколаїв і область щоденно потерпають від російських обстрілів.