Кім: війська РФ обстріляли Вознесенськ, у тяжкому стані – четверо дітей

У Вознесенську на Миколаївщині 20 серпня внаслідок російського обстрілу поранені дев’ять людей, зокрема четверо дітей, які перебувають у тяжкому стані, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, загарбники влучили у п’ятиповерховий будинок і приватні будинки.

«На 13:30: дев’ять поранених, з них четверо дітей. Діти всі тяжкі. Вік від 3 до 17 років. Дівчинку перевозять у Миколаїв. Уламок вирвав око», – написав Кім у телеграмі.

У Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомили про руйнування і пожежу внаслідок обстрілу.

«У результаті влучання боєприпасів і уламків від них пошкоджень зазнали один п’ятиповерховий житловий будинок і близько п’яти одноповерхових. У п’ятиповерхівці пошкоджено конструктивні елементи з першого по п’ятий поверх, обрушені балкони, вибиті шибки і вікна… У результаті обстрілу на балконі в квартирі на п’ятому поверсі виникла пожежа… Її ліквідовано», – йдеться у повідомленні.

Миколаїв і область щоденно потерпають від російських обстрілів.

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