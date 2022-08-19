Росія і ЗАЕС: або «жест доброї волі», або ні на Кубані, ні в Криму «не можна буде жити»

Моделювання можливої аварії на Запорізькій АЕС показує, що за певних погодних умов ядерне забруднення території Росії, зокрема Кубані, може бути вищим, ніж у Запорізькій області. Про це телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», розповів учений Інституту радіоактивності довкілля Фукусімського університету та колишній чорнобильський ліквідатор Марк Желєзняк.

Залізняк брав участь у створенні європейської системи прогнозування наслідків будь-якої аварії та адаптував цю систему для Запорізької АЕС.

Вчені в інституті щодня моделюють наслідки вибуху на Запорізькій АЕС, щоб зрозуміти, які території схильні до ризику найбільшого забруднення за конкретної погоди.

‒ Ми вже знаємо, що вибухівка лежить буквально через стіну від реактора, ‒ ми бачили, як вона завозилася. Якщо там станеться катастрофа, то яким може бути її масштаб? Це буде новий Чорнобиль? Чи нова Фукусіма?

‒ Останні тижні ми читаємо в Україні безліч найрізноманітніших оцінок. У тому числі деякі оцінки виходять із того, що якщо в Чорнобилі був вибух одного реактора, то вибух шести реакторів у Запоріжжі призведе до забруднення території – більшої у п'ять, шість чи десять разів.

Звичайно, ми маємо реальну загрозу. Будь-яка ядерна аварія – це загроза для населення.

Давайте спробуємо подивитися тверезим поглядом, не перебільшуючи небезпеку та не применшуючи її.

Почнемо із того, що є шість блоків.

Уявимо такий експеримент: у нас є шість бочок із червоною фарбою. У кожну діжку ми поклали гранату, помістили шість цих бочок на один майданчик. Від гранат по черзі вибухає кожна бочка.

Достатньо здорового глузду, щоб зрозуміти. Уявімо якесь коло розльоту цієї фарби, і для кожної бочки при рівному обсязі бочки та при рівній потужності цієї гранати розмір цього кола буде приблизно однаковий. Що станеться, якщо вибухне шість бочок? Це означає, що всередині це коло буде зафарбоване інтенсивніше, тому що вітер дме в різні боки.

Проте, уявити собі, що коли вибухнуть шість бочок і в нас буде забруднення вшестеро більше, ніж якби бочка була одна, це неправильно. Це ми говоримо про розмір цього кола. Тобто існуючий ризик – це ризик забруднення приблизно масштабів Чорнобильської аварії. Це так, якщо дуже грубо прикинути.

Більше того, у нас була ситуація на станції у Фукусімі, коли внаслідок падіння енергопостачання поступово розігрілися за відсутності охолодження реактори та вибухнули чотири реактори. Але забруднена територія не перевищує вчетверо чорнобильську територію. Тут немає прямої залежності.

Це те, що стосується найстрашнішого, що може статися. Може статися аварія.

Можлива ситуація, коли [постраждають регіони, що далеко перебувають

Що це означає за масштабами забруднення? Що найбільша загроза для 30-кілометрової зони. Хоча можлива ситуація, коли [постраждає] не вся ця територія, а окремі регіони, що далеко перебувають.

Наша група, яка зібралася у Києві після чорнобильської аварії, потім увійшла до складу ключових розробників європейської системи RODOS. Головний розробник – Карлсруе (Німеччина). Система адаптована для всіх атомних станцій України. Наразі активно ведуться розрахунки нашим українським Гідрометцентром, у європейському центрі у Карлсруе. Ми скоординували ще й підключення Агентства з атомної енергетики Японії.

Фактично зараз створено Резервний кризовий центр. Туди ми зараз підтягуємо американців для того, щоб розрахувати всі можливі ризики для України.

‒ Чи є розрахунки, куди все може полетіти у разі аварії?

‒ Як працює сама система оцінювання: є два напрямки. Один – ми оцінюємо потужність вибуху.

Критичний сценарій такий самий, як і у Фукусімі: відключення енергопостачання та розігрів реакторів

Для цього працювали фахівці з реакторів типу ВВЕР, і вони заклали сценарій максимально можливої критичної ситуації, пов'язаний з руйнуванням герметичності. Один із сценаріїв – це фукусімський сценарій.

Зараз багато резервних систем електропостачання реакторів, але ж ніхто не розраховував на воєнні дії, а війна може[відключити] будь-які системи енергопостачання.

Тому критичний сценарій такий самий, як і у Фукусімі: відключення енергопостачання та розігрів реакторів. Оскільки вони в різних станах – два були працюючі, два в холодному стопі – не буде моментального вибуху. У будь-якому випадку це може бути серія вибухів.

А другий напрямок: хто потрапляє під ризик, куди полетить?

Куди полетить – залежить від напряму вітру, а куди випаде, залежить від дощів. Та картина, яка вийшла в одному із березневих сценаріїв, коли на Кубань падає більше, ніж на Запорізьку область, пов'язана з тим, що в цей період у Кубані були дуже сильні дощі.

В зоні близько 300-400 кілометрів навколо станції в окремих регіонах, куди випадатимуть дощі, треба відселяти, бо загинуть

Тому загальна відповідь така: ми заздалегідь не можемо передбачити точно, куди випаде, але все-таки бачимо, що в зоні близько 300-400 кілометрів навколо станції в окремих регіонах, куди випадатимуть дощі, вони потрапляють у ризики вживання контрзаходів. Прийняття контрзаходів означає, що там усі гинуть. Це означає, що люди мають бути вчасно виселені.

Як би там не було, у всіх цих сценаріях рівні радіації такі, що не призводять до миттєвої гострої променевої хвороби. але на цих територіях, які у разі аварії будуть забруднені, довго не можна буде жити.

‒ За розрахунками, як я розумію, це може бути й півострів Крим, це може бути і Кубань, це може бути територія материкової України?

‒ Те, що потрапляє в радіус 200 кілометрів. Ці території потрапляють до зони відселення за рівнем радіоактивності, рекомендованим МАГАТЕ та прийнятим в Україні.

Але я ще раз хочу сказати, що це не ядерний вибух у Нагасакі та Хіросімі, тобто не буде миттєвої променевої хвороби, а буде заражена територія, з якої треба терміново вивозити людей.

Росію треба примусити до «жесту доброї волі»

Фахівці вже кілька місяців говорили про те, що необхідно терміново підключати МАГАТЕ та висувати вимоги до Російської Федерації – повторити «жест доброї волі».

Як би там не було, у деяких ситуаціях ми знаємо російські «жести доброї волі»: вихід з-під Києва, вихід зі Зміїного. Але для цього має бути виразна загроза.

Якщо Росію виключити з МАГАТЕ, весь цей ядерний бізнес зникне

Сьогодні Російська Федерація, як не дивно, з одного боку, робить акт ядерного тероризму, захопивши атомну станцію, з іншого боку, заробляє гроші, будуючи свої реактори в Туреччині – реактор «Аккую».

Якщо реально буде виключено Росію з МАГАТЕ, весь цей ядерний бізнес зникне.

З іншого боку, тут є обмеження. Якщо ми говоримо про функції МАГАТЕ, то ця організація має дві найважливіші функції.

Друга за значимістю для міжнародного співтовариства – це функція контролю кожної атомної станції відповідності нормам радіаційної безпеки. До речі, наразі Запорізька станція та інші станції підключені до систем радіаційної безпеки. Вони передають моніторинг, свою інформацію до Відня, до штаб-квартири МАГАТЕ.

Але є ще друга функція МАГАТЕ, яку не можна забувати, і для багатьох чиновників МАГАТЕ вона є первинною. Це функція контролю над нерозповсюдженням ядерної зброї.

Через цю функцію представники Росії грають настільки високу роль МАГАТЕ.