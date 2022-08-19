Генсекретар ООН закликав Росію не відключати Запорізьку АЕС

Голова ООН Антоніу Ґутерріш закликав Росію не відключати окуповану Запорізьку атомну електростанцію від української енергомережі, повідомляє агенція AFP.



«Очевидно, що електроенергія із Запоріжжя – це українська електроенергія... Цього принципу потрібно повністю дотримуватися», – сказав генсекретар ООН під час візиту в Одеський порт на півдні України.

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19 серпня в українській компанії «Енергоатом» заявили, що є інформація про намір російських окупантів найближчим часом зупинити працюючі енергоблоки ЗАЕС та відключити їх від ліній зв‘язку видачі потужності в українську енергосистему.

«​Наразі військові рф шукають постачальників пального для дизель-генераторів, які мають включитися після зупинки енергоблоків та за відсутності зовнішнього енергопостачання для систем охолодження ядерного палива», – ​стверджують в «Енергоатомі». ​

Російська сторона наразі не коментувала цих заяв.

Запорізька АЕС зазнає обстрілів останнім часом. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.