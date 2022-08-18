Місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС має вирушати з Києва, але має бути згода України та Росії ‒ Ґутерріш

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) має вирушати на Запорізьку АЕС з Києва і за отриманої згоди України та Росії. Про це сьогодні у Львові заявив генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш.

За його словами, ООН занепокоєна ситуацією навколо найбільшої в Європі атомної станції – Запорізької АЕС.

«Цю територію необхідно демілітаризувати. Необхідно речі називати своїми іменами: будь-яке потенційне пошкодження АЕС в Запоріжжі ‒ це по суті самогубство. Потрібно негайно досягти домовленостей, щоб реалізувати місію МАГАТЕ», ‒ сказав Ґуттеріш.

Ситуацію з Запорізькою АЕС президент Зеленський назвав найскладнішою в історії, наголосивши, що потенційна загроза від найбільшої в Європі атомної електростанції може в десять разів перевершити масштаби катастроф на Фукусімі та в Чорнобилі.

«Росія повинна негайно, без будь-яких умов, вивести свої війська з території Запорізької атомної електростанції, припинити всі провокації. Ми погодили параметри можливої місії МАГАТЕ на АЕС в локальний спосіб. Ядерний шантаж Росії має бути вирішальним аргументом для всіх, хто сумнівався у тому, що Росія заслуговує на визнання держави-терориста», ‒ заявив після зустрічі президент України.

Ситуацію навколо Запорізької АЕС і ядерний шантаж з боку Росії обговорили під час тристоронньої зустрічі президент України Володимир Зеленський, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і генсекретар ООН Антоніу Ґутерріш.

19 серпня генсекретар ООН має відвідати Одесу, а потім вирушить до Туреччини.

Запорізька АЕС зазнає обстрілів останнім часом. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.