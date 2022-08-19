Повне відключення енергоблоків ЗАЕС може призвести до «сценарію Фукусіми» – інспекція

Зупинка всіх енергоблоків Запорізької атомної електростанції може призвести до аварії на кшталт тієї, яка сталася на японській Фукусімі, заявила Державна інспекція з ядерного регулювання України.

«Зупинка усіх енергоблоків Запорізької атомної станції та втрата усіх джерел електроживлення може призвести до виходу з ладу систем охолодження та пошкодження активної зони реакторної установки і виходу радіоактивних речовин у навколишнє середовище. Саме за таким сценарієм відбулася аварія на японській атомній станції «Фукусіма-1» у 2011 році. Однак, якщо катастрофа у Японії відбулася через природні катаклізми, то на Запорізькій АЕС це може статися через злочинні дії та наміри окупаційних військ Російської Федерації», – йдеться в заяві.

Інспекція вказує на те, що електростанція повинна мати постійне живлення для забезпечення власних потреб, зокрема, для охолодження ядерного палива в активних зонах реакторних установок і охолодження відпрацьованого палива. Для цього потрібні або працюючі енергоблоки, або зовнішнє енергоживлення.

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«При зупинці усіх енергоблоків має бути забезпечене стійке зовнішнє енергопостачання. Наразі, внаслідок обстрілів російськими військами, пошкоджені три з чотирьох ліній, які з’єднують АЕС з енергосистемою України. У разі пошкодження четвертої лінії – станція втратить можливість отримувати електроенергію для власних потреб», – йдеться в повідомленні.

ДІЯРУ нагадує, що на випадок аварії на станції є дизельні генератори, для тривалої роботи вони потребуватимуть достатньої кількості пального.

«Російські військові, які присутні на АЕС, можуть перешкоджати поставкам дизеля, необхідного для роботи генераторів. Після втрати усіх джерел забезпечення електроенергією розпочнеться процес плавлення ядерного палива, внаслідок чого може відбутися вихід радіоактивних речовин у навколишнє середовище», – застерігає інспекція.

На станції, окрім шести енергоблоків, також є сухе сховище відпрацьованого ядерного палива. ДІЯРУ застерігає, що молжлива аварія створить небезпеку не лише для України, а може мати «транскордонні наслідки».

Крім того, через близьке розташування Каховського водосховища аварійні події можуть призвести також до радіоактивного забруднення Дніпра та Чорного моря.

«Ядерну безпеку ЗАЕС тримає у своїх руках український персонал станції», – додають у відомстві.

Запорізька АЕС зазнає обстрілів останнім часом. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.