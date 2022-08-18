Москва називає «неприйнятною» ідею створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС

Москва відхилила пропозицію генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерреша щодо створення демілітаризованої зони навколо окупованої Росією Запорізької АЕС на півдні України.

Під час прес-брифінгу 18 серпня речник МЗС Росії Іван Нечаєв назвав ці пропозиції «неприйнятними».

Запорізька атомна станція була захоплена Росією в березні, невдовзі після того, як вона почала масштабне вторгнення в Україну.

Запорізька атомна електростанція – найбільша у Європі – протягом останніх тижнів неодноразово зазнавала обстрілів, що викликало побоювання ядерної катастрофи.

Генеральний секретар ООН і міжнародне співтовариство висловили глибоку стурбованість ризиком катастрофи на Запорізькій атомній електростанції на тлі повідомлень про обстріли. І Україна, і Росія звинувачують одна одну в обстрілі станції.

Організація Об’єднаних Націй також запропонувала сприяти візиту інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) до Запорізької АЕС, але Москва відхилила ідею місії проїхати через Київ, незважаючи на те, що пообіцяла зробити все можливе, щоб забезпечити доступ МАГАТЕ до станції.