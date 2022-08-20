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Зеленський: цього тижня Росія може зробити «щось особливо гидке»

«Ми всі маємо бути достатньо міцними, щоб протистояти будь-яким ворожим провокаціям» – каже Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський попереджає, що цього тижня Росія може зробити «щось особливо гидке».

«Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог. Але і в будь-який інший тиждень за ці півроку Росія робила те саме постійно – гидке й жорстоке», – сказав він у своєму відеозверненні.

«Ми всі маємо бути достатньо міцними, щоб протистояти будь-яким ворожим провокаціям – стільки, скільки потрібно, щоб змусити окупантів відповісти за всі їхні удари і за терор – за Харків і Донбас, за «Азовсталь» і Миколаїв, за фільтраційні табори, за Бучу, Ірпінь за всі міста… Ми всі маємо бути достатньо міцними, щоб вистояти та пройти весь шлях до української перемоги», – додав Зеленський.

Напередодні у Міністерстві внутрішніх справ закликали українців бути особливо пильними у День незалежності України – 24 серпня.

Крім того, 23 червня в Україні відзначають День прапора, а 29 серпня – День пам'яті захисників України.

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