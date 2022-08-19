У МВС закликають українців бути особливо уважними в День незалежності

У Міністерстві внутрішніх справ закликають українців бути особливо пильними у день святкування Дня незалежності України.



«Ми чудово знаємо, що російський лідер любить символізм. Саме тому ми чекаємо на «особливі сюрпризи» для всіх жителів нашої країни. Можу одразу сказати, і це не є таємницею, що ніякого штурму столиці чи наступу росіян цього дня не очікується. Водночас на озброєнні у росіян є і ракети, і авіабомби та інші «сюрпризи», приготовані переважно для мирного населення України», – сказав перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін в ефірі національного телемарафону.



Тому Єнін закликав українців бути особливо уважними 24 серпня та напередодні.

«Саме тому в ці дні я особливо хотів би звернутися до вас, шановні співвітчизники, дослухатися до порад, які даємо ми, дають військові адміністрації, – дотримуватися вимог комендантської години й реагувати належним чином на сигнали повітряної чи ракетної тривоги», – додав перший заступник міністра внутрішніх справ.

Напередодні представник пресслужби ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону зауважив, що найближчим часом будуть «дуже гострі події» на всьому фронті. Мова не лише про прив’язку до якихось дат – зокрема День незалежності – хоча безумовно і цей фактор треба враховувати.