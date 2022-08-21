Росія переміщує засоби ППО на територію Білорусі – Генштаб

Загроза російських ракетних та авіаційних ударів з боку Білорусі зберігається, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 21 серпня.

«На Волинському та Поліському напрямках відзначається переміщення засобів протиповітряної оборони збройних сил російської федерації на територію республіки Білорусь. Продовжує зберігатися загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору цієї країни», – повідомляє командування.

Російські збройні сили продовжують обстрілювати українські населені пункти на різних напрямках.

«На Слов’янському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли неподалік Шевелівки, Краснопілля, Дібрівного, Норцівки, Сулигівки та Долини. Ворог провів розвідку боєм у напрямку Пасіка – Богородичне, успіху не мав, відійшов. Намагався вести штурмові дії у напрямках Бражківка – Нова Дмитрівка і Сулигівка – Нова Дмитрівка. Зазнав втрат та відступив», – йдеться в зведенні.

Російські війська намагаються продовжувати наступ на Донеччині. Командування повідомляє про безуспішні спроби наступу в напрямку Берестового та Івано-Дар’ївки.

Читайте також: Окупанти продовжили «вихідні» на Запорізькій АЕС, ймовірно, хочуть відключити станцію – розвідка

Також підрозділи Російської Федерації вели наступальні бої в напрямках Покровське – Бахмутське та Семигір’я – Зайцеве, не мали успіху, відійшли. «Тривають бойові дії у напрямках Залізна Балка – Нью-Йорк та Новоселівка – Нью-Йорк… Підрозділи противника ведуть штурмові дії у напрямках Піски – Невельське, Лозове – Невельське та Старомихайлівка – Мар’їнка, бойові дії тривають», – зазначають у штабі.

За зведенням, на Миколаївському напрямку російські війська мають частковий успіх у напрямку Васильки – Благодатне. Вони зайняли південну околицю населеного пункту Благодатне, бойові дії тривають.

Штаб повідомляє про три російські носії крилатих ракет морського базування, які перебувають у готовності до застосування.