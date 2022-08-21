«Українська мова – це маркер «свій-чужий». Ахтем Сеітаблаєв про «русский мир» і звільнення Криму

Днями український режисер та актор кримськотатарського походження, директор «Кримського дому» Ахтем Сеітаблаєв був призначений начальником служби співпраці з громадськістю та ЗМІ 241-ї окремої бригади Збройних сил України. В ефірі Крим.Реалії Сеітаблаєв розповів про роль мови та пропаганди в нинішній війні Росії проти України, про зброю «русского мира» і про те, яким буде його перше слово, коли він повернеться до Криму.

– Зараз в ефірі на моє прохання ми говоримо з вами російською мовою, а яка мова для вас сьогодні звичніша, яка ця мовна градація?

– Здебільшого з більшою частиною оточення я говорю українською, і мені це подобається. Рідну кримськотатарську я в жодному разі не забуду. І коли повернемо Крим, перше слово там скажу рідною мовою.

Минуло багато часу відтоді, як говорити українською для мене стало необхідністю

– І яке це буде слово?

– «Вдома». Минуло досить багато часу відтоді, як говорити українською для мене стало необхідністю. Іноді навіть просто фізіологічною потребою, бо це маркер – свій-чужий. Але ось лаюся я точно російською мовою.

– А таке в наш час, мабуть, трапляється.

– Трапляється. І не лише у наш час. Але в наш час особливо.

– Якою в ідеалі має бути в Україні ситуація з мовою?

– Я розглядав би це питання в контексті того, до якого результату призвело незнання української мови. Століттями – що Російська імперія, що радянська імперія – знищували все, що допомагає людині бути індивідуальністю, зокрема мову. Це досить сильний маркер. Досить сильна емоційна складова кожної людини.

Мало хто в історії зробив так багато поганого для російської культури, російського народу та російської мови, як персонаж Путін

Теза про те, що там, де російська мова – там «русский мир», стала зброєю цього «русского мира». Напевно, мало хто в історії зробив так багато поганого для російської культури, для російського народу та для російської мови, як персонаж Путін, вибачте, я без матюка.

У 2014 році чув таку байку із Севастополя. Деякі вдячні жителі Севастополя зустрічають російську армію «визволителів» із квітами, чекають, що зараз якийсь батальйон заїжджатиме. І заїжджає батальйон із Північного Кавказу. На броні сидять люди у військовій формі, вітаються російською мовою, щоправда, з акцентом, і не дуже схожі на представників російського народу. Один із тих, хто їх зустрічають, з квітами в руці, в ступорі за цим спостерігає. А його сусід каже: «А ти чекав, що Чехов із Тургенєвим приїдуть?» Впевнений, що ніхто з тих, хто зі зброєю в руках прийшов в Україну, не має уявлення ні про Чехова, ні про Тургенєва, ні про Пушкіна.

Я абсолютно підтримую захист нашої державної мови

Весь фактаж подій свідчить про те, що російська пропаганда дуже вміло використовує справді видатних діячів творчого ландшафту. Талановитий режисер, талановита балерина – хедлайнери «русского мира», і вони кажуть: «руссктй мтр» – він такий. А він не такий. І вони чудово знають, що роблять.

Нам потрібно, знаючи це, не просто відповідати адекватно, а діяти на випередження. Тому я абсолютно підтримую захист нашої державної мови, яка має бути мовою всіх офіційних осіб, ЗМІ, сфери обслуговування.

– Чи є «хороші росіяни»? Частина українського суспільства вже не ставить цього питання, бо для них очевидно, що ні.

Вони з тих, хто легалізує те, що відбувається в Україні: в Бучі, Ірпені

– А [академік Андрій] Сахаров? Словосполученням «хороший росіянин» переважно називають людей, які за фактом є хорошими людьми. Вони з тих, хто легалізує те, що відбувається в Україні: в Бучі, Ірпені, Гостомелі тощо. Тому конотацію слова «хороший росіянин» можу розглядати лише в контексті конкретних вчинків конкретних людей. Якщо просто відповісти на запитання: чи вони бувають? Так, бувають. Ми ж не нацисти.

– А кого із сучасників ви в цьому випадку могли б назвати?

– Уникнувши відповіді конкретної, я б сказав: точно не «злий росіянин» – дитина, якій три роки, яка народилася в освіченій родині, де батьки слідують фундаментальним людським і гуманістичним цілям і в цьому контексті виховують своїх дітей.

Контент формує людину: що вона читає, що слухає, які казки та про яких героїв їй розповідали, на чому робили акцент – на якій рольовій моделі поведінки. Коли дитина росте на спогляданні, вивченні, співпереживанні – це результат. Та й зовсім інший результат, якщо маленька людина виростає в сім'ї, де сповідують принципи: «без лоха – жизнь плоха»; «падаючого – підштовхни».

– Із сюжетів про пропагування Z-символіки в російських школах і дитячих садках ми бачимо, що агресія щодо України підігрівається навіть серед дітей.

Дитина, вихована твоїм ворогом – напевно, у цьому світі мало що гірше за це

– Ще страшніше те, що дуже багато українських дітей силоміць вивезли до Росії. Дитина, вихована твоїм ворогом – напевно, у цьому світі мало що гірше за це.

– Це один момент. Другий: у Криму діти всі ці вісім років жили в іншій системі. Водночас ще не так давно деяких російських лібералів непокоїло питання: а що ж буде, коли Україна повернеться до Криму, чи росіян виганятимуть?

– Як ми бачимо з нещодавніх подій (після вибухів у Новофедорівці, коли у соцмережах з'явилися відео з масовим поспішним від'їздом із Криму росіян – ред.), вони непогано справляються із самодепортацією.

– З іншого боку, країни Балтії порушують питання про видачу віз росіянам. Чи має цивілізований Захід зачинити всі двері перед росіянами?

– Так. Питання колективної відповідальності – не безпредметне. Як показує історія, Росія як державне утворення, якщо не помиляюся, жодного року не провела, не воюючи з кимось, не намагаючись захопити чиїсь території. І взагалі імперія може існувати, лише постійно розширюючись, отже – постійно воюючи. Немає приводів для війни – вона їх створює.

Наприклад, говорили про те, що обмежують російську мову в Криму, де з 600 шкіл було 12 шкіл кримськотатарською мовою, лише два ліцеї українською мовою і понад 500 російською. Це з приводу обмеження російської.

Я зі своїми студентами, з кожним новим курсом проводжу один експеримент. Він про те, як часто спеціально спотворюють сенси слів. Я говорю студентам: «Протягом трьох секунд скажіть мені свою асоціацію на слово «сарай». 9 із 10 говорять про маленьку будівлю, в якій тримають худобу або садовий інструмент. «А ось мовою моєї мами «сарай» – це палац. І дивно припустити, що столицю однієї з найпотужніших держав Європи (Кримського ханства – ред.) його мешканці назвали б «сараєм» у тій конотації, про яку ви кажете.

Добре, йдемо далі. Яка асоціація зі словом «хохол»? У деяких моїх студентів, особливо у хлопців, після цього питання скляніють очі. «Так нас називають, коли хочуть принизити», – відповідають вони. І тоді кажеш їм: «А ось мовою моєї мами воно означає «син неба». Тож кому треба було змінити зміст слів «палац» і «син неба»? А уявляєте, якщо через десять років слово «мама» викликатиме у вас таку ж рефлексію, як слово «хохол» зараз?» Це про слова, про мову та про цінності.

– Слово сильніше чи зброя?

– Якщо у стратегічній перспективі, то, звісно, слово. Якщо у тактичній – зброя. Мій життєвий досвід підтверджує, що абсолютно мав рацію академік Лихачов, сказавши, що освітою іноді потрібно займатися примусово. Для когось вистачить докірливого погляду матері, щоби він прочитав книжку. А комусь, на жаль, потрібно, щоб прилетів у двір 120-й міліметр (снаряд певного калібру – ред.).

– Президент Зеленський нещодавно наголосив у своїй заяві, що у Криму це почалося (агресія Росії проти України – ред.), у Криму це й закінчиться. Як реаліст усередині вас оцінює такі заяви?

Дуже багато хто намагався зробити так, щоб ми не повернулися до Криму. Ми завжди поверталися. І цього разу повернемося

– Я вдячний президентові за те, що він про це говорить, вводить у публічний дискурс. Ми знову ж таки повертаємося до слова. І в Біблії написано, що спочатку було слово. Люди повинні звикнути і не сумніватися в тому, в чому вже не перше століття не сумнівається жоден киримли (самоназва кримських татар – ред.). Дуже багато хто намагався зробити так, щоб ми не повернулися до Криму. Ми завжди поверталися. І цього разу повернемося.

Багато хто намагався знищити українців – Голодоморами, депортаціями тощо. Але Російської імперії немає, а ми з вами залишилися. І радянської імперії немає, а ми з вами залишилися. І цих також не буде. Та й іншої альтернативи ми не маємо. Це справді почалося у Криму, у Криму має і закінчитися.

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